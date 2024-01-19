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Новости 18:38

Мэру Шлиссельбурга продлили арест

фото ЗакС политика Мэру Шлиссельбурга продлили арест

Кировский районный суд Ленобласти продлил срок содержания под стражей мэру Шлиссельбурга Артему Желудову на два месяца, о чем сообщает региональное издание 47news. Его преследуют по делу о превышении должностных полномочий (ст. 285 УК) в связи с вводом в эксплуатацию проблемного дома. Срок предварительной меры истекал в ближайшую субботу.

Представитель следствия на заседании выразил опасение, что в случае выхода на свободу глава города в силах будет повлиять на свидетелей по делу. Кроме того, силовики ожидают результатов строительно-технической экспертизы.

Дело Желудова связано с периодом его работы во главе Приладожского. За время следствия ему ненадолго смягчали меру пресечения. Оказавшись под запретом определенных действий, в октябре он явился в администрацию Шлиссельбурга и вместе со сторонниками устроил там скандал, после чего его арестовали вновь.

Фото: ЗАКС.Ру


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