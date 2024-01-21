В Петербурге выпустили на свободу грузинского 15-летнего рэпера Baby Melo

В Петербурге 15-летнего рэпера Гогу Меладзе (он же Baby Melo) из Грузии выпустили на свободу и передали родителям, об этом 21 января свидетельствует видео музыканта в его Telegram-канале.

"24 часа челлендж в пятизвездочном отеле на Монте-Карло прошел успешно. Ребят, не материтесь", – сказал Гогу Меладзе.

Музыканта, как и других задержанных несовершеннолетних, передали родителям.

Напомним, что вечером в субботу, 20 января, петербургские правоохранители посетили концерт рэпера Baby Melo в зале "Гигант Холл". По данным полиции, им поступила информация о том, что на концерте молодые люди громко ругались матом, а также демонстрировали признаки опьянения. Всего было задержано 23 человека в возрасте от 15 до 18 лет.

Фото: ЗАКС.Ру