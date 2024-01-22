На проспекте Космонавтов загорелся лазурный автобус МАЗ

В Петербурге загорелся очередной лазурный автобус утром в понедельник, 22 января, об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на очевидцев и ГКУ "Организатор перевозок".

Пожар произошел на проспекте Космонавтов. На данный момент сведений о погибших или пострадавших не поступало, причины произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, горел автобус МАЗ, это подтвердили и в "Организаторе перевозок". Там уточнили, что лазурный автобус принадлежит "Домтрансавто".

Кроме этого, в учреждении отметили, что, по их данным, возгорание началось в передней части автобуса. Пострадавших в результате пожара нет, пассажиров высадил водитель.

С начала работы транспортной реформы в Петербурге, лазурные автобусы, курсирующие по Петербургу, неоднократно горели. Зачастую в таких происшествиях фигурировали автобусы Минского автозавода.

Фото: ЗАКС.Ру