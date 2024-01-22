Акции компании "Новатэк" упали после пожара в Ленобласти 21 января

После открытия торгов на Московской бирже акции газодобывающей компании "Новатэк" упали, об этом 22 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные биржи.

В понедельник, 22 января, открылись торги на Московской бирже. В первую минуту после их начала было замечено падение акций "Новатэк", однако через какое-то время падение частично отыграли. Обвала не наблюдается.

По данным биржи, до открытия торгов цена бумаг составляла 1455 рублей, а после их начала снизилась на 2,2% и стала 1425 рублей за акцию. Однако потом падение прекратилось, а цена увеличилась до 1440 рублей.

Напомним, что ночью в воскресенье, 21 января, в терминале "Новатэк" в Ленобласти произошел пожар. После этого в регионе ввели режим повышенной готовности.

Фото: ЗАКС.Ру