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Муниципал 12:21

Прокуратура подала в суд на администрацию МО "Московская застава" за нецелевые траты

фото ЗакС политика Прокуратура подала в суд на администрацию МО "Московская застава" за нецелевые траты

Сотрудники прокуратуры в ходе проверки выявили факт нецелевого расходования бюджетных средств местной администрацией МО "Московская застава", сообщили в пресс-службе ведомства 22 января. Траты были связаны с муниципальным контрактом на выполнение работ по благоустройству. 

Прокуратура подала исковое заявление в суд с требованием обязать муниципалов вернуть в бюджет потраченные средства. С чем именно связан контракт - в ведомстве не уточняют. Также неизвестен размер исковых требований. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о проверке Контрольно-счетной палаты в МО "Александровский". Там выяснили, муниципалы потратили на ноутбук 190 тысяч рублей, но использовали его лишь однажды во время киберспортивного турнира. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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МО Московская застава




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