Приговор Треповой огласят 25 января

На выездном заседании Второго Западного окружного военного суда 22 января с последним словом выступила обвиняемая в теракте на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В своем выступлении подсудимая попросила прощения и отправить ее дело на пересмотр. Она не согласна с обвинением по части совершения теракта и перевозки взрывчатых веществ, поскольку, по ее словам, он не знала о готовящемся взрыве. Всего Треповой вменяют обвинение по трем статьям: о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ) и об использовании поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Также с последним словом выступил ее знакомый Дмитрий Касинцев, у которого Трепова скрывалась после взрыва в кафе. Он заявил, что был втянут в это дело случайно и не имел преступного умысла.

Оглашение приговора состоится 25 января. Прокуратура запросила для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тысяч рублей. Для Касинцева - 1 год и 10 месяцев заключения. Также суду предстоит разрешить судьбу гражданских исков, поданных потерпевшими в частном порядке. Общая сумма исковых требований составляет порядка 50 млн рублей.

Напомним, теракт на Университетской набережной произошел 2 апреля 2023 года. Трепова, под видом поклонницы военкора Татарского, передала ему статуэтку, внутри которой оказалось взрывное устройство. Татарский погиб на месте. Десятки человек получили травмы различной степени тяжести.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру