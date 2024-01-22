В Кремле отказались комментировать проект о лишении имущества за фейки об армии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать внесенный 22 января на рассмотрение Госдумы законопроект о конфискации имущества за распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), сообщил ТАСС. По мнению представителя Кремля, сейчас было бы преждевременно высказываться об инициативе.

"Пока идет работа на уровне народных избранников, мы, как правило, не комментируем. Они должны завершить свою работу, там еще предстоит пройти определенные итерации законопроекту, поэтому пока еще, наверное, преждевременно [высказываться. — ЗАКС.Ру]", — поделился соображениями Песков.

Тем временем комитет Госдумы по госстроительству и законодательству успел одобрить внесенную утром инициативу. Документ был рекомендован к принятию в первом чтении, сообщил глава комитета Павел Крашенинников. "В среду мы его ставим на пленарное заседание", — поведал он.

Сам проект предусматривает внесение изменений в статью Уголовного кодекса о конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ) с целью расширения ее применения. Авторы инициативы намерены подвести под действие статьи, помимо распространения фейков об армии, также и публичные призывы к деятельности против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).

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