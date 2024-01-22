Песков прокомментировал пожар в порту Усть-Луга

В Кремле рассказали, какие меры принимаются в России для защиты от терактов, а также прокомментировали пожар в Ленобласти в терминале компании "Новатэк", об этом 22 января пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, Минобороны РФ, средства ПВО и другие ведомства принимают необходимые меры для защиты от атак.

Также Песков заявил, что точками для таких террористических атак, как в Усть-Луге в Ленобласти, становятся объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, что ночью в воскресенье, 21 января, в терминале компании "Новатэк" произошел пожар. После этого в Ленобласти ввели режим повышенной готовности.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко