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Новости 14:19

С начала года в России заблокировали 120 сайтов с опасной для детей информацией

фото ЗакС политика С начала года в России заблокировали 120 сайтов с опасной для детей информацией

Более 120 ресурсов в интернете были заблокированы на территории России за распространение опасной для несовершеннолетних информации, заявил 22 января замдиректора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Олег Кузнецов. Речь идет о сайтах со склонением подростков к совершению противоправных действий или же поступков, угрожающих их жизни.

"Возвращаясь к принятым мерам, только с начала этого года было заблокировано более 120 сайтов, содержащих указанную информацию", — передает слова Кузнецова ТАСС.

Более половины заблокированных сайтов содержат, по оценке чиновника, недостоверную общественно значимую информацию. Всего же с начала СВО в России было заблокировано более 230 тысяч сайтов и страниц, добавил он.

На прошлой неделе прокуратура Адмиралтейского района Петербурга обратилась в суд с требованием заблокировать сайты с информацией о способах уменьшения показаний счетчиков.

Фото: pixabay


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