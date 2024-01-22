Миронову направили от Петербурга пять вопросов Хуснуллину

Глава петербургского отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова сообщила 22 января, что передала председателю партии Сергею Миронову пять вопросов от петербуржцев на тему жилищно-коммунального хозяйства. Адресатом вопросов станет вице-премьер Марат Хуснуллин, ответственный за сферу ЖКХ.

"Направила руководителю фракции "Справедливая Россия — За правду" в Государственной Думе Сергею Миронову наиболее острые вопросы от петербуржцев", — написала Тихонова в своем Telegram-канале.

Предполагается, что вопросы будут переданы Хуснуллину 24 января, когда он будет выступать в Госдуме.

У вице-премьера поинтересуются, как планируется решать вопрос с запретом менять задолжавшие перед поставщиками управляющие компании (УК) и имеются ли намерения ввести ответственность для УК, не реагирующих на жалобы горожан во время морозов. Другие вопросы связаны со случаями подделки протоколов общих собраний собственников, с перерасчетом платы за ЖКУ и с обеспечением подачи электроэнергии во время морозов на территориях без центрального отопления.

Сбор вопросов Хуснуллину Тихонова объявила 10 января. По ее словам, она сделала это "для привлечения внимания федерального центра к проблемам петербуржцев".

Фото: пресс-служба СРЗП