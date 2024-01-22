Мультипликатор Мунтян* обжаловал штраф за дискредитацию армии

Создатель анимационного сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* обжаловал назначенный ему месяцем ранее штраф по статье о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), рассказали РИА "Новости" в Хорошёвском суде Москвы.

"Поступила апелляционная жалоба Мунтяна П. А.* на постановление по делу об административном правонарушении. Дата рассмотрения не назначена", — передает информагентство полученное сообщение.

Административное дело в отношении мультипликатора было рассмотрено 22 декабря прошлого года. Суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

Накануне судебного заседания стало известно о возбуждении против Мунтяна* уголовного дела по статье о фейках о российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Спустя несколько дней МВД объявило его в федеральный розыск.

Сам Мунтян* пребывает сейчас за границей.

*Минюст внес Павла Мунтяна в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру