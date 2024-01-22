В Петербурге суд взыскал с владельцев IKEA 1,3 миллиарда рублей за отказ строить ТРЦ

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал 1,3 миллиарда рублей с компании "Ингка сентерс рус проперти Е", передает 22 января "Коммерсантъ". Разбирательство было связано с нежеланием компании, до недавнего времени владевшей в России магазинами IKEA, строить новый торговый центр.

Иск в отношении российской "дочки" владеющей магазинами IKEA шведской компании Ingka Centres подал Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ). Первоначально истец добивался выплаты 2,08 миллиарда рублей из-за отказа строить ТРЦ "Мега Новоселье" на территории между Красносельским шоссе и КАД. Участок в 2016 году был выкуплен компанией у института, при этом последний собирался выступить соинвестором проекта.

Открытие нового ТРЦ должно было состояться в 2021 году, однако этого не произошло из-за отказа компании от реализации идеи. После этого институт обратился в суд с требованием взыскать понесенные расходы. В дальнейшем истец снизил величину требуемой с ответчика суммы до полутора миллиардов рублей. В итоге суд встал на сторону истца, но уменьшил сумму к выплате до 1,3 миллиарда рублей.

Фото: ЗАКС.Ру