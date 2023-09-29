Петербургский проектировщик уменьшил сумму требований к владельцам IKEA из-за непостроенного ТЦ

Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ) снизил сумму требований к шведской компании Ingka Centres (ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти Е"), сообщил 29 сентября "Деловой Петербург". Ответчику до последнего времени принадлежали торговые центры "Мега" и магазины IKEA в России.

На состоявшемся накануне заседании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти истец ходатайствовал об уменьшении заявленных требований с 2,08 миллиарда до 1,5 миллиарда рублей. Это значит, что сумма предполагаемой задолженности ответчика сократилась до 1,3 миллиарда рублей. Еще 210 миллионов рублей указаны в качестве процентов за пользование чужими кредитными средствами.

О регистрации иска стало известно в начале июля. СевНИИГиМ обратился в суд с требованием обязать "Ингка Сентерс" выплатить компенсацию из-за отказа строить ТРЦ "Мега Новоселье" на территории между Красносельским шоссе и КАД. В 2016 году ответчик выкупил участок у института за 2,25 миллиарда рублей, при этом последний рассчитывал выступить соинвестором проекта и поучаствовать в проектировании и согласовании новых объектов.

В 2021 году стало известно об отказе "Ингка Сентерс" от планов строительства торгового центра. В ответ СевНИИГиМ обратился в суд, настаивая на компенсации затрат, понесенных в рамках предварительного договора соинвестирования.

Фото: ЗАКС.Ру