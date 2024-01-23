За пропаганду ЛГБТ* телеканалы и онлайн-кинотеатры совокупно оштрафовали на 50 миллионов рублей

За время действия запрета на пропаганду ЛГБТ* Роскомнадзор выписал телеканалам и онлайн-кинотеатрам протоколы на общую сумму в размере 50 миллионов рублей, сообщил 23 января "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства. В общем счете речь идет о 94 протоколах, составленных с декабря 2022 года.

Всего РКН составил 86 протоколов о демонстрации контента без возрастной маркировки. Еще восемь протоколов касались демонстрации материалов, которые чиновники сочли пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

За показ контента без подобающей возрастной маркировки ведомство выписало 52 административных протокола в отношении аудиовизуальных сервисов и еще 34 протокола — в отношении телеканалов. В случае с пропагандой ЛГБТ* были выписаны два и шесть протоколов соответственно.

В итоге суды назначили онлайн-кинотеатрам штрафы на 30,5 миллиона рублей, а телеканалам — приблизительно на 20 миллионов рублей.

В начале декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ* в России, в том числе среди совершеннолетних граждан. Спустя год, в последний день ноября 2023 года, Верховный суд признал Международное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его деятельность в стране. Иск об этом был подан за две недели до этого Министерством юстиции.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру