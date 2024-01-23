В Москве суд оштрафовал онлайн-кинотеатр за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ*

Таганский суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр more.tv за показ кинокартин с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений без возрастной маркировки "18+", сообщил 23 января ТАСС. Дело рассматривалось по статье о распространении среди несовершеннолетних информации с демонстрацией ЛГБТ* (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

Сумма взыскания составила полмиллиона рублей.

"Суд признал виновным ООО "М3" (учредитель more.tv) <...> и назначил наказание в виде штрафа на сумму 500 тысяч рублей", — рассказали информагентству в пресс-службе суда.

Роскомнадзор составил протокол по факту демонстрации онлайн-кинотеатром картин с ЛГБТ*-тематикой и направил его в суд. Какие именно ленты послужили причиной этого, не сообщается.

Ранее стало известно, что с декабря 2022 года суды оштрафовали телеканалы и онлайн-кинотеатры на 50 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ*.

В конце ноября 2023 года Верховный суд признал экстремистским Международное движение ЛГБТ*.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру