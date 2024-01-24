Петербургские спортивные инструкторы начнут получать выплаты от города

Петербургский парламент 24 января одобрил в первом чтении законопроект о выплатах для спортивных инструкторов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ был предложен губернатором Александром Бегловым в первоочередном порядке. В Заксобрание документ был внесен накануне, а депутаты получили его лишь перед заседанием.

По словам представителя губернатора в Заксобрании Константина Сухенко, Смольный с помощью законопроекта продолжает поддержку развития спорта в Петербурге. Размер премий для тренеров составит около 10 тысяч рублей – окончательная сумма будет зависеть от уровня образования инструкторов. Сейчас они получают около 50 тысяч рублей в месяц.

По словам Сухенко, на выплаты инструкторам в год потребуется 58 млн рублей, которые распределять между 18 районами города. Выплаты начнут засчитываться с 1 января 2024 года.

С докладом перед депутатами выступил депутат Антон Соловьев. Он рассказал о важности поддержки инструкторов, а также поблагодарил персонально Александра Беглова за внимание к спорту.

Ранее в Законодательном собрании предлагали сделать прибавку к пенсии для спортивных судей.

Константин Леньков, фото - ЗАКС.Ру