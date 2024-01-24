Почетные спортивные судьи в Петербурге начнут получать добавку к пенсии

Законодательное собрание Петербурга 24 января рассмотрело в первом чтении законопроект о поддержке петербуржцев, удостоенных звания "почетный спортивный судья России", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Проект закона предусматривает ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге, по словам депутата Юрия Авдеева, проживает 24 человека, которым присвоено звание почетного спортивного судьи. Для реализации меры поддержки из бюджета потребуются дополнительные ассигнования в размере 1,4 млн рублей. Инициатива была внесена в парламент еще в декабре 2023 года.

Ранее в этот день депутаты в первом чтении приняли законопроект о ежемесячных выплатах спортивным инструкторам в размере от 7 до 10 тысяч рублей.

Константин Леньков, фото - ЗАКС.Ру