К ВНИИБ на 2-ом Муринском проспекте подъехала техника для подготовки к сносу здания

К зданию бывшего НИИ бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-ом Муринском проспекте подъехала техника для отсоединения трамвайных линий для сноса здания, об этом 24 января сообщили в Telegram-канале "SOS внииб".

Градозащитники отмечают, что к месту подъехали также правоохранительные органы, однако они отказываются протоколировать происходящее. Активисты считают подготовку к сносу нарушением.

Напомним, что КГИОП в декабре 2023 года вернул градозащитникам заявление на признание ВНИИБ памятником. Также активисты пожаловались главе Следственного комитета Александру Бастрыкину о планируемом сносе. За сохранение здания они борются с первой половины 2019 года.

Фото: Telegram-канал "SOS внииб"