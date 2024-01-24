В Госстройнадзоре прокомментировали работы на 2-м Муринском проспекте у здания ВНИИБ

Государственный строительный надзор за работами на территории здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте не осуществляется, об этом 24 января пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на Госстройнадзор.

В Госстройнадзоре рассказали, что на данный момент законность выданного разрешение на строительство на данном участке оспаривается в суде. В связи с этим действие разрешения на строительство приостановлено, а надзор не осуществляется.

Напомним, что к зданию ВНИИБ подогнали технику для отсоединения трамвайных линий для сноса здания. Также на месте находятся правоохранительные органы, однако они протоколировать происходящее отказались.

Фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру