В ДТП со школьным автобусом под Выборгом пострадали дети

В Выборгском районе Ленобласти школьный автобус в условиях непогоды попал в аварию и перевернулся. Об этом сообщило управление СК по региону, приложив фото и видео с места инцидента.

Сотрудники ведомства ведут доследственную проверку в связи с возможным оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительной версии, на покрытом льдом шоссе водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Несколько учащихся получили ушибы. Их состояние оценили как удовлетворительное. Данные ГУ МВД гласят, что в автобусе находилось восемь детей.

Отметим, что из-за гололедицы утром 24 января скопилась пробка в Ломоносовском районе Ленобласти, где столкнулось более десятка автомобилей различных габаритов.

фото: ГСУ СК по Ленобласти / Telegram