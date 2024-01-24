Терминал "Новатэк" в Ленобласти возобновил отгрузку топлива после пожара

Терминал российской энергетической компании "Новатэк" в порту Усть-Луга возобновил отгрузку топлива после крупного пожара, произошедшего в воскресенье, 21 января, об этом 24 января пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, на данный момент на терминале "Новатэк" загружаются два танкера. Однако, стоит отметить, что перерабатывающий комплекс пока что еще не возобновил выпуск продукции.

Напомним, что ночью 21 января в терминале компании "Новатэк" в порту Усть-Луга Кингисеппского района Ленинградской области произошел пожар. После случившегося во всех районах региона был введен режим повышенной готовности.

Фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко