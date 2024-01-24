С реставрируемого здания консерватории сорвался рабочий

В Петербурге попал в реанимацию 25-летний мужчина, который вел реставрационные работы в здании консерватории на Театральной площади. Он сорвался с высоты.

По информации "Фонтанки", инцидент случился накануне. Пострадавшего с переломами забрала скорая помощь.

Представитель компании-подрядчика (АО "Политехстрой") рассказал, что рабочий нарушил правила охраны труда. В организации проводят внутреннее расследование происшествия.

Напомним, что ремонт Петербургской консерватории с переменным успехом идет с 2012 года. В декабре в здании случился пожар.

Фото: ЗАКС.Ру