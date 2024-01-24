Росстат: Куриные яйца в российских магазинах дешевеют вторую неделю подряд

Росстат опубликовал еженедельную статистическую выкладку с анализом цен на ключевые товары потребительского рынка. С начала года это третий подобный отчет, и второй раз подряд в документе фиксируется снижение средней розничной цены на куриные яйца.

За неделю с 16 по 22 января продукт упал в цене на 1,49%.

В прошлую среду Минсельхоз сообщил, что оптовые цены на яйца стали снижаться еще раньше розничных и что стоит ожидать продолжения этого тренда.

Напомним, что к концу прошлого года яйца росли в цене так стремительно, что проблеме посвятили вопрос на прямой линии с президентом. Он возложил ответственность за случившееся на правительство. После этого Россия стала импортировать куриные яйца из дружественных стран: Турции, Азербайджана и Белоруссии.

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