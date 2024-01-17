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Новости 19:57

Минсельхоз: Оптовая стоимость яиц в России снижается третью неделю подряд

фото ЗакС политика Минсельхоз: Оптовая стоимость яиц в России снижается третью неделю подряд

Установленные производителями цены на куриные яйца в России снижаются третью неделю подряд, сообщили 17 января "Ведомости" со ссылкой на данные Минсельхоза. По состоянию на среду стоимость яиц уменьшилась относительно предыдущей недели на 2,6 % и 1,4 % за первую и вторую категории соответственно.

Наблюдаемую ситуацию в ведомстве связали с традиционным падением спроса после новогодних праздников, а также с поступающим импортом из Азербайджана и Турции.

Снижение оптовых цен сказалось и на розничной стоимости яиц, отметили в Росстате. За период с 10 по 15 января этот показатель уменьшился на 0,2 %.

"По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе", — отметили в Минсельхозе.

Ранее глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев допустил возможность обращения в ФАС в случае, если подтвердится факт повышения цен на яйца поставщиками.

Фото: unsplash


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