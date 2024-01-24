За год доходы Смольного от приватизации госимущества выросли на треть

В ушедшем 2023 году приватизационные сделки петербургского комитета имущественных отношений (КИО) принесли в городскую казну 10,935 млрд рублей. Об этом со ссылкой на чиновников пишет РБК Петербург. За один год показатель вырос ровно на треть.

В комитете особо отметили передачу в частные руки комплекса зданий в Сестрорецке. Речь идет о квартале, в прошлом занятом санаторием "Белые ночи". На этих торгах город заработал 1,75 млрд рублей.

Свою статистику за год также опубликовал Российский аукционный дом (РАД). Согласно его данным, торги, организованные по поручению КИО, принесли в бюджет 3,89 млрд рублей.

Самым дорогим лотом, реализованным на площадке РАД, стала продажа исторического дома Чанжина (угол набережной Фонтанки и Прядильного переулка). Здание приватизировали за 156 млн рублей.

Фото: ЗАКС.Ру