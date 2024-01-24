МИД России официально прекратил приграничное сотрудничество с Финляндией

Российская Федерация в лице Министерства иностранных дел официально вышла из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией. Заявление об этом опубликовано 24 января на официальном портале правовых актов. Соглашение действовало с апреля 2012 года.

Намерение прекратить приграничное сотрудничество с Хельсинки МИД выразил в октябре, включив его в ноту протеста. Тогда ведомство обвинило чиновников скандинавского государства в разрыве торговых связей и дискриминации россиян.

На сегодняшний день граница между двумя странами закрыта по инициативе Финляндии, правительство которой не устраивал наплыв нелегальных мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру