Яшин* сообщил о втором по счету протоколе за нарушение законодательства об иноагентах

Суд в Смоленской области рассмотрит второй по счету протокол в отношении политика Ильи Яшина* о нарушении законодательства об иноагентах, следует из сообщения в Telegram-канале оппозиционера. Информацию об этом до него донес представитель регионального управления Роскомнадзора.

Разговор с чиновником состоялся в исправительной колонии, где Яшин* отбывает назначенный ему срок. Как передал слова собеседника оппозиционер, протокол на него составят "за отказ признать себя иноагентом".

Речь идет о втором по счету протоколе по иноагентской статье, отметил Яшин*. "В случае привлечения меня к ответственности следствие получит формальное основание возбудить уголовное дело. Видимо, план состоит именно в этом — и мы с адвокатами готовимся к такому развитию событий", — написал он.

Политик также высказался против существования законодательства об иноагентах и заявил, что не намерен ставить упоминания своего статуса в публикациях.

В начале декабря 2023 года Яшин* получил свой первый штраф за неуказание статуса иноагента в постах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Позже он обжаловал это решение суда.

*Минюст внес Илью Яшина в список иностранных агентов

Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции