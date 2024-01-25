Правительство потратит два миллиарда рублей на финансирование студенческих проектов

Российское правительство направит в 2024 году два миллиарда рублей на реализацию студенческих проектов, сообщил 25 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Предполагается, что это позволит обеспечить грантами две тысячи учащихся высших учебных заведений.

"В 2024 году на поддержку студенческих проектов будет направлено два миллиарда рублей, это на 500 миллионов больше, чем в прошлом. Гранты в один миллион рублей получат две тысячи учащихся. Пользуясь случаем, приглашаю всех попробовать свои силы в конкурсе", — цитирует слова Чернышенко пресс-служба кабмина.

Вице-премьер отметил, что именно в студенческие годы многие начинают заниматься бизнесом. Для поддержки таких студентов организован конкурс "Студенческий стартап", рассказал он.

Ранее стало известно о том, что фракция ЛДПР в Госдуме направила в правительство законопроект о мерах поддержки семейных студентов.

Фото: ЗАКС.Ру