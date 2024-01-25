Комфин определил форму своего отчета перед ЗакСом о тратах резервного фонда

Комитет финансов подготовил проект постановления, в котором прописывается порядок отчета об использовании резервного фонда правительства Петербурга. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте городской администрации.

Согласно проекту постановления, комитет финансов формирует отчет о тратах резервного фонда, основываясь на отчетах других ведомств. Этот документ должен быть представлен в Законодательное собрание как приложение к годовому отчету о тратах бюджета, уточняется в документе.

Там же сказано, что бумага о резервном фонде должна быть определенной формы. Она тоже определяется проектом постановления: отчет выглядит как табличка с тремя столбцами. В них указывается, какое ведомство, на что и сколько потратило, а также в табличке подводится общий итог расходования резервного фонда.

В декабре 2023 года ЗакС принял закон о том, что правительство Петербурга должно установить форму отчета о тратах резервного фонда:

"<...> при этом в данных документах должны содержаться сведения о кассовом исполнении и целевом назначении средств, выделенных из резервного фонда Санкт-Петербурга и резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств", - сказано в законе.

В комитете финансов ЗАКС.Ру пояснили, что ранее документ подавался в произвольной табличной форме. При этом и тогда в нем были данные о кассовом исполнении, целевом назначении и главных распорядителях бюджетных денег, заверили в ведомстве.

Напомним, резервный фонд правительства Петербурга составляет 50 млрд рублей. Некоторые оппозиционные депутаты неоднократно обращали внимание, что никто не знает, на что уходят все деньги. В частности, в 2023 году правительство скрыло под графой "для служебного пользования" информацию о тратах 13 млрд рублей. При этом в правительстве признали, что часть денег тратится в связи с СВО и восстановлением Мариуполя.

Это для безопасности города, заверил губернатор Александр Беглов. Он также уверял, что депутаты могут оформить допуск и ознакомиться с цифрами. Парламентарий от "Яблока" Борис Вишневский отметил, что ограничение "для служебного пользования" нельзя обойти неким пропуском.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншот проекта постановления