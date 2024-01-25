На петербургского астронома составили протокол о дискредитации армии

Сотрудники полиции составили протокол о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП РФ) в отношении 45-летней сотрудницы Института прикладной астрономии РАН, сообщила 25 января "Фонтанка". По информации издания, поводом для этого послужил небольшой шеврон в виде украинского флага на рюкзаке ученой.

Жалобу правоохранителям подал 22-летний студент СПбГУ, повстречавший астронома на станции метро "Достоевская" вечером 23 января. Молодой человек заметил украинский флаг на рюкзаке ученой и вступил с ней в дискуссию по этому поводу. Суть услышанного студенту не понравилась, и он обратился в полицию. Его собеседницу задержали на "Владимирской".

Астронома опросили в отделе полиции, после чего составили административный протокол. Вслед за этим петербурженку отпустили.

Автор жалобы прибыл в Петербург из Донецка. Как сообщило онлайн-издание, после обращения в полицию ему стали поступать в соцсетях критические высказывания в связи с его поступком.

Фото: ЗАКС.Ру