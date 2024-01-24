Студент СПбГУ обратился в полицию из-за заявлений сотрудницы РАН об СВО в метро

Студент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) из Донецка обратился в правоохрнаительные органы из-за высказываний сотрудницы Института прикладной астрономии Российской академии наук (РАН) об СВО, об этом 24 января пишет "Фонтанка.ру".

Женщину задержали накануне у станции метро "Владимирская". Как пояснил молодой человек полиции, на станции "Достоевская" 45-летняя сотрудница РАН во время разговора с ним выразила свою поддержку Украине, а на рюкзаке у нее был небольшой шеврон в виде флага страны.

Также отмечается, что в начале СВО женщина подписала открытое письмо против спецоперации.

Заявивший на нее студент из Донецка довольно публичная личность и выступает на мероприятиях в роли спикера. Юноша успел побывать на фронте, а после поступить на факультет международных отношений СПбГУ.

Фото: ЗАКС.Ру