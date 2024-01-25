Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о запрете увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет, сообщила 25 января пресс-служба парламента. До сих пор эта мера действовала в отношении родителей, чьи дети не достигли возраста 14 лет.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс. Его авторами выступили сенаторы и депутаты от фракции ЛДПР.

"Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию", — прокомментировал принятие закона председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер также высказался о необходимости защищать одиноких родителей и добавил, что работодатели должны "понимать свою ответственность" в этом вопросе.

Также в четверг фракция ЛДПР сообщила о том, что направила в правительство законопроект о мерах поддержки семейных студентов.

Фото: ЗАКС.Ру