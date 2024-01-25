Финляндия заявила о новых попытках пересечения границы со стороны РФ

Попытки мигрантов незаконно проникнуть в Финляндию со стороны России возобновились, пишет 25 января финское издание Yle со ссылкой на национальную таможенную службу. В четверг севернее Иматры пограничники задержали восемнадцать человек.

По официальной версии, задержанные, среди которых имеются и мужчины, и женщины, и дети, двигались пешим ходом через лесополосу. Предположительно, имеются в виду уроженцы стран Ближнего Востока, не теряющие надежды добиться предоставления убежища.

Предыдущее подобное сообщение от финской погранслужбы поступало ровно две недели назад.

Напомним, что Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией как минимум до 11 февраля. МВД скандинавской страны объяснило решение продолжающимся наплывом нелегальных мигрантов. РФ обвинения в свой адрес в связи с этим явлением отрицает.

Накануне российский МИД официально вышел из соглашения о приграничном сотрудничестве с Финляндией, действовавшего почти двенадцать лет.

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