Поляков взялся контролировать производство продукции для нужд СВО

Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил 25 января, что лично контролирует поставку петербургскими предприятиями продукции для нужд СВО. Подобная деятельность проходит в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина об усилении контроля за реализацией гособоронзаказа и обеспечением российской армии.

"Сегодня посетил Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта. Предприятие производит серийные образцы осколочно-фугасных и бронебойных снарядов для Вооруженных сил РФ и продукцию общепромышленного назначения", — поведал Поляков в своем Telegram-канале.

Непосредственно на предприятии вице-губернатор провел выездное совещание и обсудил с главой предприятия вопросы выполнения гособоронзаказа, а также повышение энергоэффективности завода и обеспечение его сотрудниками.

Накануне петербургское Заксобрание поддержало проект о предоставлении поддержки ГУПам, занятым в сфере оборонзаказа. Величина субсидий предприятиям будет определяться на основании подаваемых ими заявок уже после подписания закона.

Фото: ЗАКС.Ру