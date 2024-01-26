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Новости 10:41

В Москве суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

фото ЗакС политика В Москве суд продлил арест американскому журналисту Гершковичу

Лефортовский суд Москвы продлил 26 января на два месяца срок содержания под стражей американскому журналисту Эвану Гершковичу. Сотрудник The Wall Street Journal выступает обвиняемым по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

"Продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана <...> на два месяца, то есть до 30 марта 2024 года", — рассказали в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Как утверждали в ФСБ, произошло это при попытке получения иностранцем неких секретных сведений об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Сам журналист отрицает вину в предъявленных ему обвинениях.

Вопрос о возвращении Гершковича и его соотечественника Пола Уилана в США поднимался в ходе пресс-конференции президента Владимира Путина в минувшем декабре. Глава государства допустил возможность передачи обоих американской стороне, но лишь при определенных условиях.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы


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