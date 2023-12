Путин ответил на вопрос про арестованного в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции 14 декабря, что Россия не против вернуть арестованных граждан США, но при определенных условиях.

Президенту поступил вопрос от журналистки издания The New York Times об арестованных гражданах США – журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче и американце Поле Уилане.

Журналистка рассказала, что Гершкович находится под стражей уже 37 недель и сейчас ему продлена мера пресечения, а также в колонии находится Пол Уилан.

Кроме этого, она отметила, что это могло бы улучшить отношения России и США.

"Контакты с американской стороной есть, диалог идет. Он непростой, но в целом мне кажется, что мы говорим на понятном друг для друга языке. Надеюсь, мы найдем решение. Но и американская сторона должна нас услышать. Но гуманитарные соображения должны лежать в основе, я с вами согласен", – ответил Путин.

Президент также отметил, что договоренности по этому вопросу должны устраивать две стороны.

Напомним, журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге, ему было предъявлено обвинение в шпионаже. Пол Уилан был осужден за шпионаж еще в 2020 году. Московский городской суд приговорили его к 16 годам колонии строгого режима.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы