Открытие "Ладожской" скажется на расписании пригородных поездов

Открытие станции метро "Ладожская" после ремонта повлечет за собой изменения в расписании электричек, рассказал 26 января официальный Telegram-канал Октябрьской железной дороги. Речь идет о пригородных поездах, отправляющихся с Ладожского вокзала и прибывающих на него.

"Электропоезда категории "Стандарт", которые курсировали с 4 марта 2023 года от Финляндского вокзала до станции Волховстрой, а также до станции Тихвин и обратно, возвращаются к прежнему маршруту без заезда на Финляндский вокзал", — рассказали в ОЖД.

Изменения вступят в силу с 30 января. Поезда № 6016 будут ежедневно отправляться с Ладожского вокзала в Тихвин в 16:25, № 6012 — по воскресеньям в Волховстрой в 14:20. По субботам электрички № 6015 будут отправляться из Тихвина в 09:26. Кроме того, ежедневно в 08:04 из Волховстроя к Ладожскому вокзалу будут отходить электрички № 6011.

Также корректировки коснутся движения "Ласточек", которые с 4 марта прошлого года курсируют между Тихвином и Рыбацким. Теперь по всем дням, кроме субботы, поезда № 7406 будут отправляться в Тихвин в 18:51. Поезда № 7405 будут отправляться в обратном направлении в 05:25 во все дни, кроме воскресенья.

Ранее стало известно, что с открытием "Ладожской" к ней вернутся автобусные маршруты из Ленобласти. Изначально планировалось, что станция заработает 27 января, однако на этой неделе дату перенесли на 30 января.

Фото: ЗАКС.Ру