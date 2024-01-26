Приговор Борису Романову могут огласить в конце февраля

В Выборгском районном суде Петербурга 26 января завершилось судебное следствие по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК) в отношении местного активиста Бориса Романова. В суде допросили свидетелей со стороны защиты: правозащитница Наталия Евдокимова и депутат МО "Светлановское" Дмитрий Шуколюков. Сам обвиняемый сейчас находится за границей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы из-за его слов о специальной военной операции во время заседания совета МО "Светлановское".

Правозащитница Евдокимова рассказала, что познакомилась с Романовым в 2014 году, когда они вместе отправились в Данию на семинар. Отношения сложились дружеские, но близко знакомы они не были. Периодически встречались на разных мероприятиях. Вместе они состояли в мониторинговой группе по соблюдению прав задержанных во время проведения массовых мероприятии политической направленности.

— Борис Борисович показал себя как человек, во-первых, очень спокойный, не ажиотажный, который мог разбираться в конкретных ситуаций. Мы работали в течение нескольких месяцев, - рассказала Евдокимова.

Депутат МО "Светлановское" Шуколюков знаком с Романовым примерно с 2018 года. Он рассказал, что их политические взгляды в некоторых вопросах совпадают. В 2019 году оба баллотировались в совет. Шуколюков - самовыдвиженцем, а Романов - по списку "Яблока", который ИКМО отказалась регистрировать. Тогда они выступали за концепцию "открытый муниципалитет". Например, предлагали вести трансляции заседаний, чтобы желающие могли следить за деятельностью совета и поведением конкретных депутатов. Этим не всегда были довольны муниципалы. Шуколюков напомнил ситуацию, когда супруга одно из мундепов распылила на Романова перцовый баллончик.

— Он иногда высказывал свое мнение по поводу происходящего. Коллеги зачастую вели себя, если не противозаконно, то крайне непристойным образом. Доходило до того, что жена одного депутата, а именно Александра Милехина использовала перцовый баллончик уже после заседания. У них возник какой-то словесный конфликт, - рассказал Шуколюков.

Он добавил, что поведение Романова в основном не выходило за рамки дозволенного. Заседание 29 марта, на котором прозвучали спорные высказывания о специальной военной операции, Шуколюков пропустил по уважительной причине.

На этом судебное следствие окончено. Следующее заседание состоится 27 февраля. На нем стороны выступят в прениях. Адвокат Луиза Магомедова, которая представляет интересы Романова, сообщила, что приговор могут огласить 28 февраля.

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Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру