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В Москве рассказали, где будут принимать поезда ВСМ из Петербурга

фото ЗакС политика В Москве рассказали, где будут принимать поезда ВСМ из Петербурга

Новый Петровско-Разумовский вокзал в Москве будет принимать поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Петербурга, об этом 26 января пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вокзал расположится на севере Москвы. Как отметил Собянин, новый вокзал не только объединит станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта, но и будет принимать поезда ВСМ из Санкт-Петербурга.

"В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут делать удобную пересадку, не доезжая до центра города", – сказал мэр Москвы.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов предоставил РЖД участок в Невском районе города под строительство ВСМ.

Фото: ЗАКС.Ру


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