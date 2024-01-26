В Москве рассказали, где будут принимать поезда ВСМ из Петербурга

Новый Петровско-Разумовский вокзал в Москве будет принимать поезда высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Петербурга, об этом 26 января пишет мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вокзал расположится на севере Москвы. Как отметил Собянин, новый вокзал не только объединит станцию МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и маршруты наземного транспорта, но и будет принимать поезда ВСМ из Санкт-Петербурга.

"В будущем вокзал сможет принимать поезда высокоскоростной магистрали из Санкт-Петербурга. Пассажиры смогут делать удобную пересадку, не доезжая до центра города", – сказал мэр Москвы.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов предоставил РЖД участок в Невском районе города под строительство ВСМ.

Фото: ЗАКС.Ру