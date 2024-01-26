МВД предложило лишать прав за скрытие номеров машин

Министерство внутренних дел выступило за лишение автовладельцев водительских прав на срок до полутора лет за использование устройств для скрытия номерных знаков. Проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях был опубликован 26 января на портале проектов нормативных актов.

Изменения предлагается внести в статью 12.2 КоАП, касающуюся ответственности за управление транспортом с нарушением правил установки номерных знаков. Законопроект предусматривает ужесточение ответственности за управление автомобилями, "оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть".

В качестве наказания в МВД предлагают закрепить в законодательстве конфискацию подобных устройств. В случае повторного правонарушения водителям будет грозить лишение права управлять автомобилем на срок от года до полутора лет.

Также в пятницу губернатор Александр Беглов подписал постановление о праве проживающих в зоне платной парковки петербуржцев на получение двух парковочных разрешений.

Фото: ЗАКС.Ру