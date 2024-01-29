Кабмин поддержал запрет увольнения вдов участников СВО

Российское правительство представило положительный отзыв на инициативу о запрете увольнения с работы вдов участников СВО, сообщила 29 января "Парламентская газета" со ссылкой на автора идеи, депутата Госдумы Игоря Антропенко. Предполагается, что мера будет действовать в течение года с момента смерти бойца от полученной травмы.

"Правительство поддержало наш законопроект. Эта мера направлена на то, чтобы семья могла справиться с утратой и имела возможность нормализовать жизнь в такой непростой ситуации", — рассказал изданию Антропенко.

По мнению депутата, рассмотрение проекта в первом чтении может состояться в ближайшее время. Сама инициатива предусматривает защиту трудовых прав вдов участников СВО наравне с аналогичными мерами в отношении женщин с детьми до трех лет, одиноких матерей с несовершеннолетними детьми-инвалидами и ряда иных категорий граждан.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил изменить закон о статусе ветерана боевых действий, распространив его на участников СВО вне зависимости от наличия контракта.

Фото: ЗАКС.Ру