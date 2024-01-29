Бастрыкин недоволен ходом расследования дела в отношении руководства школы № 691

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин указал своим подчиненным в Петербурге на "волокиту", которая сопровождает расследование одного из коррупционных дел. Последнее было возбуждено в отношении руководства школы № 691 (Невский район) в мае прошлого года и движется, с точки зрения Бастрыкина, медленно.

Как сообщает информационный центр ведомства, директор, которой в прошлом году предъявили обвинение в получении взяток (ч. 5 ст. 290 УК), до сих пор не отстранена от работы. Ситуация в школе потребовала дополнительной процессуальной проверки, о результатах которой Бастрыкин требует доложить.

Ведомству известно, что школьникам не хватает учебников и что давно лишенное ремонта здание продолжает ветшать. При этом, согласно информации СК, учителей, позволяющих себе публичную критику, принуждают к увольнению.

фото: пресс-служба СК