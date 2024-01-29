Кабмин выступил против введения судебного запрета на приближение к человеку

Правительство представило отрицательный отзыв на инициативу о предоставлении судам права вводить запрет на приближение к пострадавшим, сообщило 29 января РИА "Новости" со ссылкой на текст документа. Причиной этого назвали возможное противоречие между указанной мерой и действующим законодательством.

Законопроект был внесен в Госдуму членами фракции "Новые люди", он предусматривает внесение в Гражданский кодекс изменений, позволяющих устанавливать судебные запреты на приближение к пострадавшим. Как полагают авторы инициативы, реализация их предложений поспособствует обеспечению безопасности и защите прав потерпевших граждан.

В свою очередь, в правительстве полагают, что введение в Гражданский кодекс возможности установления судебных запретов "может привести к коллизиям с установленными процессуальным законодательством механизмами пресечения таких действий". В связи с этим, а также с учетом позиции Верховного суда относительно предложения, кабмин счел нужным отказать проекту в своей поддержке.

Также в правительстве указали на отсутствие в законопроекте ряда уточнений касательно судебных запретов, включая сроки их действия и ответственность за их нарушение. Чиновники отметили, помимо этого, что существующим законодательством "уже предусмотрена возможность осуществления защиты нематериальных благ гражданина в форме пресечения или запрещения действий, нарушающих личное неимущественное право или создающих угрозу его нарушения".

Соавтор инициативы, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил информагентству о планах доработать ее с учетом полученных замечаний.

Ранее стало известно о поддержке правительством законопроекта о запрете увольнять с работы вдов участников СВО в течение года с момента гибели последних.

Фото: ЗАКС.Ру