Участник СВО получил штраф за неправду о бомбе в ресторане

Куйбышевский суд Петербурга определился с наказанием для автора выдумки о якобы заложенной бомбе в ресторане на Невском проспекте. Подобную выходку квалифицировали как заведомо ложное сообщение о теракте (ч.2 ст.207 УК РФ), за нее Андрей Макаров должен будет расплатиться из собственного кармана.

Как установил суд, инцидент произошел вечером 9 сентября 2023 года. Находясь в пиццерии на Невском проспекте, 96/1, Макаров обратился к ее сотруднику с сообщением о якобы заложенной бомбе. Работник ресторана не проигнорировал услышанное и позвонил в полицию.

Как передает объединенная пресс-служба городских судов, своими действиями Макаров "совершил заведомо ложное сообщение об акте терроризма, дезорганизовал деятельность правоохранительных органов, служб, призванных оказывать помощь в экстремальных ситуациях, и сотрудников ресторана".

Дело рассматривалось в особом порядке, подсудимый вину признал. Суд учел это, а также участие Макарова в спецоперации в составе ЧВК "Вагнер", наличие положительных характеристик и государственных наград и желание вновь направиться на СВО.

В качестве наказания подсудимому назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

О задержании Макарова стало известно вскоре после инцидента, в сообщении ГУ МВД по Петербургу он фигурировал как "28-летний житель Татарстана". Вскоре после этого появилась информация о возбуждении против него уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру