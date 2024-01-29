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Новости 16:52

Активист Правдин из Ленобласти "насобирал" более десятка протоколов

фото ЗакС политика Активист Правдин из Ленобласти "насобирал" более десятка протоколов

Регулярно встающего в пикеты в поселке Сиверский пенсионера Александра Правдина собираются судить по 14 протоколам. Об этом сообщает издание RusNews. Административные дела рассмотрит Гатчинский суд Ленобласти. Правоохранители вменяют активисту дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП), за которую его уже штрафовали в декабре, и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

В последнее время пикетчик выходил с плакатом на улицу еженедельно, акции обходились без задержаний. Беспокоили 74-летнего Правдина права журналистов, активистов и известных заключенных в различных регионах страны.

В поселке пенсионер известен выпуском стенгазеты. Его супруга в прошлом году обвинялась в применении насилия к полицейскому (ст. 318 УК).

Фото: ЗАКС.Ру


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