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Новости 17:04

Защита Стрелкова обжаловала вынесенный ему приговор

фото ЗакС политика Защита Стрелкова обжаловала вынесенный ему приговор

Приговор блогеру, убывшему министру обороны ДНР Игорю Гиркину (Стрелкову) был обжалован защитой, сообщил "Интерфаксу" адвокат общественного деятеля Александр Молохов. По его словам, пока речь идет о краткой апелляционной жалобе, которая будет дополнена после исследования протокола заседания суда.

"Была подана краткая апелляционная жалоба, дополнение к ней будет подготовлено после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен", — рассказал адвокат.

По словам Молохова, защита полагает искаженными показания свидетелей, экспертов и специалистов. Также адвокат пожаловался на то, что доводы защиты Гиркина были "полностью проигнорированы".

Замечания будут изучены после публикации судебного протокола. Молохов допустил возможность обращения в суд о повторном допросе участников процесса.

Гиркин был осужден на четыре года колонии по делу о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Под арестом он находился с июля 2023 года.

Фото: Московские суды общей юрисдикции / Telegram


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