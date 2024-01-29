Генпрокуратуру попросили признать Надеждина иноагентом

Провластный активист Виталий Бородин, известный своими жалобами на медийных фигур, написал новое заявление в Генпрокуратуру. От надзорного ведомства он ожидает признания иностранным агентом политика Бориса Надеждина, собирающего подписи за свое выдвижение в президенты. На обращение Бородина, возглавляющего "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией", ссылается RT.

Автор заявления считает, что через Надеждина россиянам пытаются навязать свою волю некие "западные кураторы". Его также не устраивают пацифистские заявления политика. Наконец, Бородин указывает на возможную связь кандидата от "Гражданской инициативы" с несистемными оппозиционными движениями, в том числе признанными в РФ экстремистскими.

Вопрос о регистрации Надеждина кандидатом в президенты Центризбирком рассмотрит в ближайшую среду.

Фото: ЗАКС.Ру