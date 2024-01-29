Губернатор поведал об итогах совещания с Путиным в Петербурге

В ходе своего визита в Петербург президент Владимир Путин провел на прошлой неделе совещание по социально-экономическому развитию агломерации Петербурга. Этому событию уделил отдельное внимание губернатор Александр Беглов в своем традиционном обращении к горожанам в радиоэфире.

Беглов отдельно упомянул о поддержке президентом ряда крупных проектов по развитию города. "Правительство России готовит сейчас конкретные предложения по финансовому участию федерального центра в реализации проекта второй, третьей, четвертой очереди Широтной магистрали скоростного движения от Витебского проспекта до КАД", — заявил он в своем выступлении по "Радио России".

Среди других одобренных Путиным проектов губернатор назвал создание в Горской нового всесезонного курорта со строительством магистралей М-32, М-49 и дублера Приморского шоссе трассы М-1. Также он упомянул такие проекты, как КАД-2, развитие аэропортов Пулково и Левашово, формирование железнодорожной инфраструктуры агломерации.

По словам Беглова, глава государства "поручил за две ближайших недели подготовить комплексное решение по источникам финансирования наших ключевых проектов".

Особое место в своем выступлении Беглов уделил состоявшимся торжествам в честь 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда.

Фото: ЗАКС.Ру