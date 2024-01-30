Глава РЖД ответил на вопрос о судьбе проводницы, выкинувшей кота Твикса в Кирове

Глава РЖД Олег Белозеров не смог ответить, что будет с проводницей, которая выбросила кота Твикса из поезда, об этом 30 января пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на слова главы.

По словам Белозерова, речь в первую очередь идет о хозяине. Он отметил, что животные в поездах должны находиться в определенных условиях, а именно в переноске и не выходить из нее.

Также Белозеров не ответил на вопрос о том, на чьей стороне он. Однако отметил, что у самого есть животные и не представляет, чтобы они остались без контроля в другой среде.

Напомним, что в середине января стало известно о том, что проводница поезда выкинула кота Твикса в Кирове. Хозяин кота ехал из Екатеринбурга в Тихвин.

Фото: ЗАКС.Ру