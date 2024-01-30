В ЛДПР предложили лишать звания народного артиста за дискредитацию армии

ЛДПР подготовила предложения о возможности лишения звания народного артиста граждан, привлеченных к административной ответственности за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил 30 января Telegram-канал партийной фракции в Госдуме. Своими идеями либерал-демократы намерены поделиться с советником президента Владимиром Толстым.

Также партийцы предлагают лишать звания народного артиста за пропаганду нацизма и за призывы к нарушению территориальной целостности России. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий счел неприемлемым подобное поведение со стороны деятелей культуры "сейчас, когда вся страна встает плечом к плечу в поддержку специальной военной операции", говорится в опубликованном фракцией сообщении.

"Их [артистов. — ЗАКС.Ру] поведение непонятно, их поведение идет совершенно вразрез с тем, что сейчас нужно со стороны российской культуры, поэтому эта публика должна быть лишена званий народный артист России, заслуженный артист России", — поделился соображениями Слуцкий.

Ранее стало известно, что суд в Москве прекратил административное разбирательство о дискредитации армии в отношении рэпера Лигалайза. Причиной этого послужило истечение сроков давности по делу.

Фото: ЗАКС.Ру